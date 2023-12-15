Суд в Москве заочно приговорил режиссера Вырыпаева к восьми годам за фейки о ВС РФ

Он также лишен права администрировать интернет-сайты и соцсети сроком на четыре года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом города Москвы Вырыпаев Иван Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Он также лишен права администрировать интернет-сайты и соцсети сроком на четыре года.

"Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск. Поводом послужили их посты в соцсетях.