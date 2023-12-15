В Белгородской области за сутки зафиксировали 15 прилетов

С БПЛА сброшено семь взрывных устройств

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили за сутки 15 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских и два минометных снаряда, по МАПП "Нехотеевка" - один минометный снаряд", - написал он.

Также в селе Щетиновка 14 декабря с БПЛА было сброшено семь взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов Белгородского района пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе в четверг под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - установлено три прилета. По селу Середа было выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - пять минометных снарядов. "Пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов округа", - отметил губернатор.