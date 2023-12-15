15 декабря, 08:08
Военная операция на Украине

В Херсонской области ВСУ обстреляли ехавшую на помощь раненым скорую

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что несмотря на обстрел, медики из разбитой машины скорой помощи смогли оказать раненым экстренную помощь

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе под Алешками в Херсонской области. Машина ехала на помощь трем раненым, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

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"Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину. Тяжелые ранения получила вся семья - отец, мать и сын-подросток. На помощь людям через несколько минут прибыла "скорая" из Алешкинской больницы. И второй удар ФПВ-дроном сразу же нанесли по ней", - говорится в публикации.

Алексеенко подчеркнул, что несмотря на обстрел, медики из разбитой машины скорой помощи смогли оказать раненым экстренную помощь.

Как уточняется в Telegram-канале Минздрава России, бригада медиков при обстреле не пострадала, автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения. 

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