ВМС Британии сообщили о втором инциденте у берегов Йемена

Он произошел в 111 км к юго-западу от Ходейды

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании получил данные об инциденте в районе портового города Ходейда у берегов Йемена. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

"Центр получил сообщение об инциденте в районе 60 морских миль (111 км - прим. ТАСС) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Власти проводят расследование. Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать центру о любой подозрительной активности", - отмечается в предупреждении.

Ранее центр сообщил, что проверяет сообщения об инциденте вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (около 92 км) к северу от йеменского порта Моха, расположенного на Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.