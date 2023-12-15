Более 250 жителей вологодской области остались без воды из-за аварии

Место утечки обнаружено, специалисты приступили к устранению причин происшествия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 250 жителей деревни Слуда в Тарногском округе Вологодской области временно остались без воды из-за порыва водовода. Место утечки обнаружено, водоснабжение обещают восстановить к 20:00 мск, сообщил глава округа Алексей Кочкин.

В Вологодской области ожидается в пятницу днем до минус 12 градусов мороза, сообщил Вологодский ЦГМС.

"Прорыв на водопроводе деревни Слуда на старом отводе магистральной сети. Временно без водоснабжения остались 266 жителей. Жители и организации оповещены. Место утечки обнаружено, специалисты приступили к устранению причин аварии", - сообщил Кочкин на своей странице во "ВКонтакте".

На устранении работают шесть человек, три единицы техники. Специалисты обещают завершить работы ориентировочно в 20:00 мск, сообщил глава округа.