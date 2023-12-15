В Саратовской области мужчина и ребенок умерли из-за отравления угарным газом

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

САРАТОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Мужчина и его 10-летний сын умерли, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 15 декабря 2023 года в частном доме в рабочем поселке Новые Бурасы жительницей дома были обнаружены тела 27-летнего мужчины и его 10-летнего сына без признаков жизни. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода", - сообщили в управлении.

Следователи организовали проверку. Они проводят осмотр места происшествия, в том числе газового оборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.