В Новошахтинске в Ростовской области ограничено водоснабжение из-за аварии в непогоду

Остановлена работа насосных станций "Западная" и "Полевая", отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение Новошахтинска Ростовской области ограничено из-за остановки двух городских насосных станций из-за аварийного отключения электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

"Новошахтинск. В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлена работа насосных станций "Западная" и "Полевая". Ограничено водоснабжение города до возобновления энергоснабжения", - написал он.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил о том, что регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия. За ночь зафиксировали более 100 новых отключений. К устранению аварий привлекли свыше 100 бригад. К полудню удалось восстановить работу подстанции, которая обеспечивает основное энергоснабжение Аксая и Александровки в Ростове-на-Дону.

О непогоде в регионе

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области.

ГУ МЧС РФ по региону продлило штормовое предупреждение до субботы из-за гололеда и ветра до 18 м/с.