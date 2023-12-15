Более 272 тыс. потребителей в регионах РФ остаются без энергоснабжения из-за непогоды

В частности, в ДНР электричества нет у 133,4 тыс. человек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в нескольких российских регионах - по состоянию на 12:00 мск количество потребителей, оставшихся без электроснабжения из-за непогоды, составляет 272,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Так, в ДНР без электричества остаются 133,4 тыс. человек, в ЛНР - почти 102 тыс. человек, в Ростовской области - около 28 тыс. человек, в Смоленской области - около 4,6 тыс. человек и в Псковской - около 4,5 тыс. человек.

Минэнерго ранее сообщало о 400 тыс. человек, которые остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных явлений - в нескольких регионах России наблюдались ледяной дождь, сильный снег, гололедно-изморозевые отложения.