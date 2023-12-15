На Украине открыли дело по статье "теракт" после подрыва гранат в сельсовете

В Нацполиции сообщили, что открыли дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", дела по статье о теракте относятся к квалификации СБУ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицирует как террористический акт подрыв нескольких гранат депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа" в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе страны. Об этом сообщила Национальная полиция.

"СБУ вносит сведения и расследует событие по статье "террористический акт", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.

В Нацполиции уточнили, что дела по статье о теракте относятся к квалификации СБУ. В самой полиции открыли дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

В пятницу депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин 1969 года рождения взорвал несколько гранат на заседании Керецковского сельсовета, которое проходило в небольшом помещении. В результате ранены 26 человек, 6 из них - в тяжелом состоянии. Самого депутата пытаются реанимировать врачи. Власти Закарпатской области созвали срочное заседание местного совета обороны для принятия оперативных решений.

Согласно информации депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, причиной поступка Батрина был личный конфликт с главой Керецкой Объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. "Во время сессии Сергей возмутился тем фактом, что председателю выписывали премию по результатам работы ежемесячно в размере 100% от должностного оклада", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на 2024 год. По данным издания "Страна", Батрин был не согласен с проектом. Он хотел, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год.