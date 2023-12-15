В Иркутске из-за коммунальной аварии столкнулись 20 машин

В ДТП попали рейсовый автобус, грузовики и легковые автомобили

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Коммунальная авария стала причиной столкновения 20 автомобилей в Иркутске, перекрыта дорога в один из микрорайонов города. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

"Массовое ДТП с участием 20 автомобилей произошло на Кайской горе в связи с коммунальной аварией. Перекрыта дорога в обоих направлениях: в сторону микрорайона Синюшина гора и со стороны улицы Медведева при следовании в центр", - написал мэр.

В социальных сетях пользователи публикуют видео с места аварии, на которых видно, что участниками ДТП стали рейсовый автобус, грузовики и легковые автомобили. Одна из легковых машин перевернулась.

В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС сообщили, что произошел прорыв на сетях холодного водоснабжения. Вода уже перекрыта и не попадает на дорогу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Болотов поручил направить машины аварийно-спасательной службы города для обогрева водителей и пассажиров, которые попали в аварию. Температура воздуха вечером 15 декабря в Иркутске составляет -32 градуса. О пострадавших не сообщается.