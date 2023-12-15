Под Саратовом возбудили дело после гибели мужчины и ребенка из-за отравления угарным газом

Дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц

САРАТОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело в связи со смертью мужчины и его 10-летнего сына в результате отравления угарным газом в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

15 декабря в частном доме в рабочем поселке Новые Бурасы обнаружили тела 27-летнего мужчины и его 10-летнего сына. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления угарным газом.