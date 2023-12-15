В Чите задержали врио зампреда правительства Забайкальского края

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. В Чите задержали врио заместителя председателя правительства Забайкальского края, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях. По месту его жительства и работы проведены обыски. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказал Горелых.

Также он добавил, что, по его сведениям, чиновника подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда он работал в Екатеринбурге.

Ранее на официальном портале Забайкальского края появилось сообщение, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".