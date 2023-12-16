В Курской области беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы

Пострадавших нет

ТАСС, 16 декабря. Украинские БПЛА атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Старовойт отметил, что в селе Крупец Дмитриевского района произошло три прилета, по предварительной информации в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши.

"Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается. Глава района на месте", - сообщил губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.