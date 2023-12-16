В аэропорту Оссора на Камчатке самолет выкатился за пределы ВПП

Борт выполнял санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского

ТАСС, 16 декабря. Прокурорская проверка началась после инцидента с самолетом Як-40, который при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в Камчатской транспортной прокуратуре.

"15 декабря самолет Як-40 (эксплуатант - АО "Камчатское авиационное предприятие"), выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы ВПП. На борту находились четыре члена экипажа и два медика, которые не пострадали, воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.

После осмотра самолет продолжил рейс и доставил жителя поселка Оссора, которому требовалась медицинская помощь, в Петропавловск-Камчатский.