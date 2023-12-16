В Ростовской области, ЛНР и ДНР без электроэнергии остаются 575 тыс. человек

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Около 575 тыс. человек в Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.

"По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители в Ростовской области - 89 тыс. человек, в ДНР - 233 тыс. человек, в ЛНР - 253 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что от электроснабжения в Ростовской области были отключены 185,5 тыс. человек, в ДНР - 235,4 тыс., в ЛНР - 255,7 тыс.