В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Спустя почти 25 минут тревогу отменили.

Ночью во время действия предупреждений об угрозе с воздуха в ряде областей Украины СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Киевской области, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, в Чернигове, в Черкасской области и в подконтрольном украинским силам Херсоне. Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.

В новость внесены изменения (10:27 мск) - добавлена инфомация об отмене тревоги.