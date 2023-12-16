В России порядка 596,7 тыс. человек остаются без электроэнергии из-за непогоды

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество отключенных от электроснабжения потребителей в регионах РФ из-за неблагоприятных погодных условий сократилось до 596,7 тыс. человек, следует из сообщения Минэнерго.

По данным на 11:20 мск, в Ростовской области без электроэнергии остаются 99,1 тыс. человек, в ДНР - 237,7 тыс., в ЛНР - 259,9 тыс.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

15 декабря Минэнерго сообщало, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество 679 тыс. человек.