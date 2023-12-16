В Москве после потасовки на "Садоводе" 80 человек проверяют на законность пребывания в РФ

В отношении одного из участников драки возбудили дело

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского, возбуждено после массовой потасовки на рынке "Садовод" в Москве, 80 человек доставлены в следственные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка "Садовод", расположенного на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в настоящее время уроженец Таджикистана задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие в субботу ходатайствует о его аресте. "Для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставлены более 80 человек", - добавили в пресс-службе.

Ранее в сети появились видео с рынка "Садовод". На них видно, что сотрудники полиции задержали одного из таксистов, который, предположительно, не остановился по требованию ДПС. Недовольные такой ситуацией мужчины окружили патрульную машину, стали угрожать полицейским и толкать их. Сотрудникам МВД пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух, чтобы успокоить толпу. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.