В Ростовской области из-за непогоды развернули шесть пунктов обогрева

К открытию подготовлено еще 13 пунктов на 1,5 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области в связи с последствиями аномальных погодных условий, к открытию подготовлено еще 13 пунктов на 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев по итогам заседания регионального штаба по ЧС.

"Утром провел заседание регионального штаба по ЧС. <…> Сейчас в области уже развернуты шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест, в том числе четыре - в Аксайском районе и два - в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов на 1 520 мест", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Голубев уточнил, что за ночь в регионе зафиксировано более 100 новых отключений. По состоянию на 10:00 мск субботы, зафиксированы отключения 112 линий электропередачи. Аварии ликвидируют 150 бригад, в том числе 521 человек и 188 единиц спецтехники, из соседних регионов привлечено свыше 50 бригад.

"Из-за отключений электроснабжения, нарушено тепло- и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов. Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня. Поручил по каждому объекту принимать исчерпывающие меры. Погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка, к сожалению, сохраняется", - добавил губернатор.