В Тверской области возбудили уголовное дело о халатности из-за обрушения купола ФОКа

ЧП произошло 15 декабря

ТАСС, 16 декабря. Следователи Тверской области возбудили уголовное дело о халатности после обрушения конструкции физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Нелидово. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора МБУ "СК Старт", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 15 декабря, по предварительным данным, из-за налипания снега, так как директор не заключил договор на обслуживание конструкции.

Из-за обрушения пострадал один человек, которому оказали всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональному министерству строительства и комитету по физической культуре и спорту обследовать состояние объекта и доложить о возможности проведения восстановительных работ. Глава региона также поручил усилить контроль за своевременной очисткой от снега кровель учреждений культуры, спорта и других социально значимых объектов.