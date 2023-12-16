В Читу доставили трех пострадавших в ДТП с грузовиком

ТАСС, 16 декабря. Три человека, пострадавшие в ДТП на севере Забайкалья, доставлены санавиацией для лечения в Читу.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"Первым вылетом доставлены в Читу и госпитализированы в Краевую клиническую больницу трое пострадавших. Информация по состоянию уточняется, пациенты проходят обследования", - говорится в сообщении.
В настоящий момент еще два вертолета Ми-8 санавиации направляются в Читу. Они также транспортируют четырех пациентов в Краевую клиническую больницу.
"Бригадой врачей было принято решение продолжить лечение седьмого пострадавшего в стационаре, а не амбулаторно", - уточнили в пресс-службе.