В Читу доставили трех пострадавших в ДТП с грузовиком

Как сообщила пресс-служба правительства региона, информация по состоянию уточняется, пациенты проходят обследования

ТАСС, 16 декабря. Три человека, пострадавшие в ДТП на севере Забайкалья, доставлены санавиацией для лечения в Читу.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Первым вылетом доставлены в Читу и госпитализированы в Краевую клиническую больницу трое пострадавших. Информация по состоянию уточняется, пациенты проходят обследования", - говорится в сообщении.

В настоящий момент еще два вертолета Ми-8 санавиации направляются в Читу. Они также транспортируют четырех пациентов в Краевую клиническую больницу.

"Бригадой врачей было принято решение продолжить лечение седьмого пострадавшего в стационаре, а не амбулаторно", - уточнили в пресс-службе.