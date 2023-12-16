В Самарской области в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 16 декабря. Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП на трассе в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло утром на 15-м км автодороги Кошки - Борма - Погрузная на территории Кошкинского района. "Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Grand Cheroke, двигаясь со стороны села Кошки, не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Sandero, под управлением водителя 1957 года рождения. На месте происшествия водитель и пассажир Renault Sandero погибли, еще три пассажира госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.