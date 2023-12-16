В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Их госпитализировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения автомобиля с микроавтобусом на трассе в Ростовской области, они доставлены в больницу. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"В 05:35 мск на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск в Волгодонском районе водитель автомобиля Chevrolet Captiva, по предварительной информации, не учел погодных и метеорологических условий, выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем Hyundai Н-1. В результате ДТП водитель микроавтобуса 1987 года рождения и его пассажиры 1957 и 1995 годов рождения, а также водитель Chevrolet Captiva 1983 года рождения и его пассажир 1976 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.