В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 15:55 по местному времени (16:55 мск). Воздушная тревога длилась чуть менее 30 минут.

Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

В новость внесены изменения (17:33 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.