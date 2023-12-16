В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сообщения о тревоге поступили в 15:55 по местному времени (16:55 мск). Воздушная тревога длилась чуть менее 30 минут.
Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.
В новость внесены изменения (17:33 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.