В Краснодарском крае в результате ДТП погиб человек

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб при столкновении трех автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Павловском районе Краснодарского края, еще два человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Кубани.

"Около 11:20 мск в Павловском районе на федеральной автодороге "Кавказ" водитель Renault Logan во время обгона допустил касательное столкновение с движущимся навстречу автомобилем Mercedes Actros. После этого легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате ДТП погиб 66-летний водитель Renault Logan", - сказано в сообщении.

Уточняется, что также в ДТП есть пострадавшие - это 48-летний водитель Hyundai Solaris и его 55-летняя пассажирка.