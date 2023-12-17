В Забайкалье возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим и семью пострадавшими

Обвиняется водитель автомобиля "Урал"

ТАСС, 17 декабря. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП на Забайкалье, в котором один человек погиб, семь человек госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя автомашины "Урал", который в ночь на субботу на технологической дороге в Каларском округе, перевозя людей, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 16 декабря в 22-х км от поселка Новая Чара. "Урал" с 24 рабочими опрокинулся на технологической дороге одного из предприятий. Один пассажир 1979 года рождения погиб на месте.