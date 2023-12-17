Более 350 тыс. человек остаются без электричества в трех регионах РФ из-за непогоды

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 350 тыс. человек в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках по состоянию на 06:00 мск отключены от электроснабжения в результате непогоды. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

"По данным на 06:00 [мск] обесточенными остаются потребители Ростовской области - 15 тыс. человек, ДНР - 173,7 тыс. человек, ЛНР - 161,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Количество оставшихся без электроснабжения жителей сократилось с 16 декабря примерно на 72 тыс. По данным Минэнерго, в субботу по состоянию на 18:00 мск обесточенными были 422 тыс. человек в трех регионах.

В ведомстве уточнили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

15 декабря Минэнерго сообщало, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс.