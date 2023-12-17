В Ростовской области более 6 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что энергетики обеспечены всем необходимым и будут работать до полной стабилизации ситуации

ТАСС, 17 декабря. Свыше 6 тыс. жителей Ростовской области остаются без электричества из-за последствий непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на 09:00 мск в Ростовской области остаются отключенными 28 линий электропередачи в 13 населенных пунктах, где проживают около 6 тыс. человек", - написал он.

Голубев уточнил, что энергетики обеспечены всем необходимым и будут работать до полной стабилизации ситуации. В ликвидации аварий задействована 151 бригада в составе 550 человек и 223 единиц спецтехники.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в региональные травмпункты.