В Донецке из-за непогоды без электричества остаются почти 20 тыс. абонентов

Мэр города Алексей Кулемзин подчеркнул, что над устранением аварийных ситуаций с энергоснабжением круглосуточно работают 14 коммунальных бригад

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Почти 20 тыс/ потребителей остаются без электроэнергии в Донецке из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По информации "Донецких городских электрических сетей" на 09:00 17 декабря, в столице республики из-за сложных погодных условий обесточены 254 подстанции, без электроэнергии остается 19 381 абонент", - написал в Telegram-канале мэр.

Кроме того, из 259 донецких котельных обесточены 12.

Кулемзин подчеркнул, что над устранением аварийных ситуаций с энергоснабжением в городе круглосуточно работают 14 коммунальных бригад.

15 декабря Минэнерго сообщало, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. По данным министерства, по состоянию на 06:00 мск всего в Донецкой Народной Республике без электроснабжения оставались 173,7 тыс. абонентов.