В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях чуть более 40 минут. Позднее тревогу отменили.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Этот режим действовал от получаса до полутора часов.

В новость внесены изменения (12:42 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.