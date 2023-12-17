В Дербентском районе Дагестана 75 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Для выявления причины и устранения аварии задействованы две бригады

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 75 тысяч человек в результате аварии остались без электричества в Дербенте и Дербентском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.

"В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан от диспетчера филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" поступила информация о том, что произошло частичное аварийное отключение электроснабжения в Дербентском районе и в Дербенте. Всего в зону отключения попадают 23 045 абонентов, в которых проживают 74 836 человек. Мощность отключения составляет 15 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выявления причины и устранения аварии задействованы две бригады, две единицы техники от филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".