В Мытищах при пожаре погибли два человека

Среди них ребенок

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В ходе тушения пожара в квартире в городе Мытищи на улице Кадомцева, дом 2, пожарным расчетом эвакуированы на свежий воздух два человека, из них один ребенок - 3 года. [Они] переданы медикам", - сказали в ведомстве. В настоящее время возгорание в квартире ликвидировано.

В оперативных службах агентству уточнили, что спасенные мать и ее ребенок погибли, несмотря на усилия медиков.