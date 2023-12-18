В Новосибирске в ДТП пострадали двое детей

По данным Госавтоинспекции, водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus RX 350

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. В Дзержинском районе Новосибирска в ДТП пострадали две девочки 2014 и 2016 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, ДТП случилось после того, как водитель Chevrolet Niva 1960 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lexus RX 350, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения.

"В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля Lexus - девочки 2014 и 2016 года рождения. С травмами доставлены в лечебное учреждение. Характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирске в 07:00 (03:00 мск).