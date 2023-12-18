В России около 250 тыс. человек остались без электроснабжения

По данным Минэнерго, отключение электричества коснулось жителей Ростовской области, ДНР и ЛНР

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 250 тыс. потребителей остаются без электричества в трех регионах РФ из-за непогоды, работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются, сообщает Минэнерго.

"По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 790 человек, ДНР - 138 тыс. человек, ЛНР - 116 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек.