Суд отказал в удовлетворении апелляции на первый приговор гендиректору "Аврора-строй"

Андрей Ищенко 27 октября получил шесть лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Приморский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты генерального директора компании "Аврора-строй" и бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко на приговор по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 18 декабря 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного Ищенко - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

Ищенко 27 октября получил шесть лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей в качестве приговора по двум уголовным делам о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями путем частичного сложения наказаний. Апелляцию по второму делу рассмотрят 25 декабря.

По данным прокуратуры Приморья, с февраля по апрель 2019 года Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по улице Сафонова во Владивостоке. Однако указанные помещения фактически являлись нежилыми и не были предназначены для проживания, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства.

Также, как было доказано в ходе другого судебного процесса, глава компании обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 млн рублей. На счетах компании были необходимые средства, но строительство дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан.

В 2018 году Ищенко был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но региональное отделение КПРФ не выдвинуло его кандидатом от партии.