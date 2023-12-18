В Приангарье из зимовья эвакуировали охотника с обмороженными ногами

Следственно-оперативная группа организовала работу на месте пожара в другом зимовье, в котором изначально трое охотников решили переждать морозы

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Иркутской области на вертолете эвакуировали из зимовья и доставили в больницу охотника с обмороженными ногами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего охотника из тайги в больницу населенного пункта Магистральный Казачинско-Ленского района", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа работает на месте пожара в другом зимовье, в котором изначально трое охотников решили переждать морозы.

Ранее трое мужчин - отец, сын и их знакомый - отправились на охоту. Из-за морозов они решили переждать в зимовье. При перегреве печи там произошел пожар, отец получил ожоги и не мог передвигаться. Охотники решили перебраться в другое зимовье, на носилках понесли пострадавшего. По дороге сын обморозил ноги. Через три дня его отец умер. Третий мужчина на лыжах добрался до ближайшего поселения и обратился в МЧС. К месту нахождения охотников 17 декабря отправилась наземная группа спасателей, 18 декабря был отправлен вертолет. Сильные морозы и труднодоступность местности осложняли спасательную операцию.