Суд в Москве приговорил полковника полиции к 3,5 года колонии за хищение 10 млн рублей

До задержания Станислав Асютин был на хорошем счету у начальства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника УМВД по ЦАО Москвы Станислава Асютина к 3,5 года колонии за хищение 10 млн рублей у заявителей. Он взят под стражу в зале суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать Асютина С. А. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Также суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа в 1 млн 180 тыс. рублей. Асютин не лишен звания полковника полиции.

Асютин был задержан летом 2022 года и помещен по домашний арест. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, полицейский требовал от потерпевших 10 млн рублей за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях, однако исполнять свое обещание не собирался. При этом до задержания полковник полиции был на хорошем счету у начальства.