В Шереметьево оперативники изъяли посылку из Таиланда с 2 кг гашишного масла

Правоохранители задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков, им оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Оперативники изъяли посылку из Таиланда с замаскированными под шоколадный крем 2 кг гашишного масла в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В международном аэропорту Шереметьево сотрудники управления на транспорте МВД России по ЦФО и управления "Т" службы экономической безопасности ФСБ России выявили в грузовом терминале "Шереметьево-Карго" прибывшее из Таиланда почтовое отправление с наркотическим средством. При осмотре коробки оперативники обнаружили две банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа, наполненные гашишным маслом общей массой почти 2 кг", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков, который должен был получить посылку. "Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья", - пояснили в транспортной полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период расследования мужчина заключен под стражу.