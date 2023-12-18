В Бурятии мужчину приговорили к 5,5 года колонии за временное уклонение от службы

Как уточнили в пресс-службе военных судов, Куцев не явился в установленный регламентом служебного времени срок на службу в воинскую часть

ТАСС, 18 декабря. Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военнослужащего к 5,5 года колонии общего режима за временное уклонение от служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

"Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, 19 декабря 2022 года не явился в установленный регламентом служебного времени срок на службу в воинскую часть. 12 июня 2023 года Куцев разыскан сотрудниками военной комендатуры", - подчеркнули в ведомстве.

Суд назначил Куцеву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5,5 года. Приговор не вступил в законную силу.