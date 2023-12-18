В Челябинске арестовали сына главы "Уралдорстроя" по делу о даче взятки должностному лицу

Под стражу также заключили руководителя компании Нвера Колозяна

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца задержанному сотрудниками ФСБ сыну директора крупной подрядной организации в сфере ремонта дорог "Уралдорстрой" Гарнику Колозяну. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Он обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 16 февраля", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца директору "Уралдорстроя" Нверу Колозяну. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Со ссылкой на правоохранительные органы также сообщалось, что управление ФСБ России по Челябинской области пресекло деятельность преступной группы, которая специализируется на хищении бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сотрудники задержали Колозяна, должностных лиц контрольно-надзорных структур, возбудили уголовные дела. По словам силовиков, всего директор компании получил контракты на 5,9 млрд рублей.