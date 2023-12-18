ВМС Британии сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена

По информации центра координации морских торговых перевозок при ВМС, экипаж находится в безопасности

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на борту судна неподалеку от йеменского порта Моха.

"UKTMO получил отчет <...> о взрыве на борту судна", - отмечается в заявлении, размещенном организацией в X (ранее Twitter). По информации центра, корабль и экипаж находятся в безопасности.

Также UKTMO сообщил о еще одном инциденте в 24 морских милях (около 44,4 км - прим. ТАСС) к юго-востоку от порта Моха. Неизвестные вооруженные люди подплыли к судну. Экипаж корабля сделал предупредительные выстрелы в их сторону, после чего они изменили курс.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.