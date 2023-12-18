В ДНР росгвардейцы задержали шестерых пособников ВСУ

Все задержанные переданы сотрудникам регионального управления ФСБ

ТАСС, 18 декабря. Военнослужащие Росгвардии задержали в ДНР шесть человек, подозреваемых в пособничестве украинским военным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Росгвардейцы во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по ДНР провели специальные адресные мероприятия в двух населенных пунктах республики. В результате задержаны шесть подозреваемых, некоторые из которых были вооружены. Изъяты боеприпасы к стрелковому оружию, арбалет, электрошокер, бинокль и носители электронной информации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все задержанные переданы сотрудникам УФСБ России по ДНР для дальнейшего разбирательства.