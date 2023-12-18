В Дагестане камнепад привел к закрытию республиканской автодороги

На месте для обеспечения безопасности дежурит экипаж ДПС

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Камнепад привел к закрытию республиканской автодороги в горах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ Дагестанавтодора.

"В связи с переувлажнением грунтов от продолжительных осадков в виде дождя и снега на 5-м километре автомобильной дороги республиканского значения Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб произошел камнепад. Дорога закрыта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте для обеспечения безопасности дежурит экипаж ДПС, переброшена необходимая техника, к работе по расчистке приступят с полной остановкой камнепада.

"Движение автотранспорта в сторону города Буйнакск и обратно осуществляется через поселок Талги, по автомобильным дорогам Р-215 "Кавказ" и "Обход города Махачкала через поселок Талги". Убедительная просьба к водителям транспортных средств соблюдать правила дорожного движения и предельную осторожность при проезде опасных участков", - добавили в пресс-службе.