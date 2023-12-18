В Красноярске в результате пожара погибли два человека

Из здания спасли 65 человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В Красноярске во время тушения пожара в жилом доме погибли два человека, еще 65 спасены . Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Травмированы семь человек, из них один ребенок. К сожалению, два человека погибли", - сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, в жилом доме произошел пожар площадью 16 кв. м. Возгорание зафиксировано на втором этаже в пятиэтажном панельном жилом доме.

"Самостоятельно эвакуировались 45 человек. Сотрудники МЧС России при помощи спасательных устройств по лестничным маршам и трехколенным лестницам спасли 65 человек, из них 15 детей", - сообщили в министерстве.