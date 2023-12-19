На железной дороге в Индии из-за наводнения заблокированы не менее 500 пассажиров поезда

Южное управление железных дорог страны сообщило, что ранее при содействии местных властей удалось эвакуировать из вагонов около 300 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Не менее 500 человек заблокированы в пассажирском поезде в штате Тамилнад из-за наводнения, к которому привели сильные ливни. Об этом сообщило южное управление железных дорог Индии в своем пресс-релизе.

"Беспрецедентные ливни в районах Тирунелвели и Тутикорин в Тамилнаде повлияли на железнодорожное сообщение. Некоторые участки на железной дороге затоплены, движение приостановлено. Пассажирский экспресс номер 20606, следовавший из Тиручендура в Ченнаи, остановился у станции Шривайкунтам через 33 км после отбытия. В нем было около 800 пассажиров", - указывается в сообщении.

При содействии местных властей около 300 пассажиров были эвакуированы. "Эвакуация остальных 500 пассажиров оказалась невозможной", - заявили в учреждении. Управление железных дорог и правительство штата "предпринимают все меры, чтобы доставить заблокированным у станции Шривайкунтам людям питьевую воду и еду". К ним пытаются пробраться две команды спасателей Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Ливни в Тамилнаде продолжаются третьи сутки. В некоторых районах штата нет электричества и интернета, затоплены дороги. По данным телеканала India today, в результате удара стихии погибли три человека, несколько местных жителей пропали без вести.