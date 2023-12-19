Мужчина умер в больнице после конфликта с поножовщиной в Москве

Инцидент произошел на улице Бусиновская Горка

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пьяный мужчина в ходе конфликта смертельно ранил ножом своего оппонента в Москве, его задержали. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"На улице Бусиновская Горка между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему оппоненту два удара ножом. 54-летний пострадавший был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался в больнице", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что 60-летний мужчина задержан. "Его привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на контроле в Тимирязевской межрайонной прокуратуре", - отметили в надзорном ведомстве. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.