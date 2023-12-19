В Москве снегоуборочная машина обрушила часть платформы на Савеловском вокзале

На месте работает аварийная бригада, повреждение планируется восстановить в течение дня

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Снегоуборочная машина в ходе очистки путей обрушила часть платформы МЦД-1 на Савеловском вокзале в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 05:09 при производстве работ по очистке пути от снега крылом снегоуборочной машины была задета платформа МЦД-1 на Савеловском вокзале. В результате произошло частичное обрушение плиты платформы. В настоящее время место огорожено. Ведется информирование пассажиров об ограничении посадки/высадки в этой части платформы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работает аварийная бригада. "Повреждение планируется восстановить в течение дня. На движение поездов ситуация не повлияла. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - закончили в компании.