Виновного в гибели двух человек в ДТП под Архангельском осудили на 9,5 года колонии

Водитель Infiniti был в состоянии алкогольного опьянения

АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Приморский районный суд в Архангельске приговорил к девяти годам и шести месяцам колонии водителя, по вине которого в ДТП под Северодвинском 8 октября погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка, сообщили ТАСС в суде.

"Приговором суда Елизаров В. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев", - сказали в суде.

Также судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую сумму 6,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, 8 октября на 25-м километре подъезда к Северодвинску от федеральной автодороги М-8 осужденный, управляя автомобилем Infiniti в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения в зоне действия сплошной линии разметки. Там машина столкнулась с автомобилем Skoda.

В результате ДТП водитель Skoda 36-летняя жительница Северодвинска, ее дети в возрасте 6 и 11 лет с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, 62-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте. В больнице умерла и 11-летняя девочка, которой до приезда бригады скорой медицинской помощи оказывали неотложную помощь очевидцы аварии.

После происшествия водитель Infiniti оставил машину и скрылся с места аварии. Он был задержан на обочине дороги в двух километрах от места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции.