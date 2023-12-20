Поверенного в делах Ирана вызвали в МИД ФРГ из-за дела о попытке поджога синагоги

В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что не потерпят насилия, направляемого из-за рубежа

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Поверенный в делах Ирана вызван в МИД ФРГ в связи с приговором по делу о попытке поджога синагоги в городе Бохум в ноябре 2022 года.

"По данным Высшего земельного суда Дюссельдорфа, запланированное нападение на синагогу в ноябре 2022 года в Бохуме связано с иранским государственным органом. По этой причине мы вызвали поверенного в делах Ирана в министерство иностранных дел", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, опубликованном на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"То, что еврейская жизнь здесь подвергается нападкам, недопустимо. Мы не потерпим в Германии насилия, направляемого из-за рубежа", - заверили в МИД ФРГ. Точное обоснование приговора, как указали в ведомстве, теперь важно для последующих шагов, в том числе на уровне ЕС.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Высший земельный суд Дюссельдорфа после рассмотрения дела 36-летнего мужчины о поджоге в Бохуме приговорил его к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Нападение было направлено на синагогу, но поразило школу. Местный житель иранского происхождения был признан виновным в сговоре с целью совершения поджога при отягчающих обстоятельствах и попытке поджога. Суд посчитал доказанным, что мужчина организовал преступление в ноябре 2022 года с "покровителем" в Иране. Однако нападение было остановлено на месте из-за "боязни быть обнаруженным", а зажигательное устройство было брошено в соседнюю школу.

Согласно выводам суда, как утверждает издание, планирование поджога было осуществлено "иранскими государственными органами".