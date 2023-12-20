На юге Сахалина восстановили энергоснабжение четырех сел

Речь идет о населенных пунктах Октябрьское, Покровка, Сосновка и Мицулевка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ремонтники восстановили энергоснабжение четырех сел на юге Сахалина, частично нарушенное в результате аварии на сетях, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

Так, возобновлена подача электроэнергии в села Октябрьское, Покровка и Сосновка Долинского района, где авария произошла утром 19 декабря и затронула около 100 домов на 11 улицах.

"Электричество есть", - проинформировали в компании.

Также свет появился в домах в селе Мицулевка. Авария на сетях произошла 18 декабря, около 50 домов на 5 улицах, водозабор и фельдшерско-акушерский пункт оставались без электричества.